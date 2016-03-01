من أجل سلامة اللاعبين..تعرف على الفريق الطبى المثالى المطلوب لكل نادٍ

فى كل ناد رياضى وفريق محترف، لابد من تواجد فريق طبى عالى المستوى، فهو جزء لا يتجزأ من نجاح الفريق وممارسة اللعبة بشكل سليم، والحفاظ على حياة الرياضيين، فالرياضة مجهدة لها أضرارها الجانبية، خاصة على من يعانون من ضعف عام أو مشاكل مرضية.

ويؤكد الدكتور سيد خشبة نائب رئيس الاتحاد الدولى للطب الرياضى، ورئيس الجمعية المصرية للطب الرياضى، أن الفريق الطبى جزء لا يتجزأ من طاقم أى ناد أو فريق يحترف الرياضة، وذلك للعناية بصحة اللاعبين، وتقديم المساعدة الطبية لهم مع كثرة احتمالات المواقف التى يتعرضون لها، من صدمات وحوادث، ولذا يجب توافر مجموعة من الأطباء المتمرسين مع كل فريق، وهو ما لا يحدث فى الكثير من الفرق المصرية فى أيا من الألعاب الرياضية للأسف الشديد.

وعن الطاقم الطبى المثالى، يشير الدكتور سيد خشبة إلى ضرورة أن يضم:

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