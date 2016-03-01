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الأهلي يستبعد متعب وإكرامي من معسكر الإسكندرية بسبب الإصابة

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الأهلي يستبعد متعب وإكرامي من معسكر الإسكندرية بسبب الإصابة الأهلي يستبعد متعب وإكرامي من معسكر الإسكندرية بسبب الإصابة

قرر عبد العزيز عبد الشافي مدرب الأهلي عدم استدعاء الثلاثي عماد متعب وشريف إكرامي ومحمد نجيب لمعسكر الإسكندرية بسبب الإصابة.

وغادر متعب مران الثلاثاء بسبب إجهاد في العضلة الخلفية بينما يعاني نجيب من إصابة في الظهر.

ويواصل إكرامي تدريباته التأهيلية بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة غزل المحلة يوم 18 فبراير الماضي.

ولن يستطيع حارس الفريق الأول المشاركة في مباراة بتروجيت.

ويسافر الأهلي إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة بتروجيت الأربعاء في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وسيصطحب زيزو باقي اللاعبين للمعسكر الذي سيمتد لما بعد مواجهة بتروجيت تحسبا لنقل مباراة الفريق أمام للمقاصة السبت لملعب برج العرب الذي سيستضيف لقاء الأربعاء.

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