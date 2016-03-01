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الأرصاد تحذر : الحرارة تنخفض 10 درجات كاملة على انحاء الجمهورية من الخميس

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الأرصاد تحذر : الحرارة تنخفض 10 درجات كاملة على انحاء الجمهورية من الخميس الأرصاد تحذر : الحرارة تنخفض 10 درجات كاملة على انحاء الجمهورية من الخميس

>قال وحيد سعودي المتحدث، يإسم هيئة الارصاد الجوية المصرية ، إن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض من جديد ، حيث ستنخفض على جميع انحاء الجمهورية بدأ من يوم الخميس 10 درجات كاملة.

وأضاف سعودى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الانخفاض يبدأ تدريجيا من غد علي غرب البلاد بمحافظات الاسكندرية ومطروح ، وبهذا تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية ويعود الشتاء من جديد علي انحاء الجمهورية .

وأشار سعودى ، الى أنه سيصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للأتربة على اغلب الانحاء خاصة علي غرب وجنوب البلاد موضحا ان البلاد ستشهد تساقط امطار خفيفة علي السواحل الشمالية والوجه البحرى القاهرة.


>-الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل وشديد الحرارة على باقى الأنحاء
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>-درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1/3/2016 بجميع محافظات مصر
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مصر 365

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