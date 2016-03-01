رئيس البرلمان لنائب: "أشكرك على سبابك أمس فى التليفزيون"

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب، ليس كل من يرفع الدستور له أولوية فى الكلام، ويجب على النائب أن يحدد المادة التى سيتحدث فيها.. جاء ذلك ردًا على قيام النائب عبد المنعم العليمى شيخ المستقلين برفع الدستور مطالبا الكلمة للحديث فى المادة رقم 190 باللائحة الخاصة بمجلس الدولة، لكن رئيس المجلس رفض، وقال للنائب: "اتفضل وأشكرك على سبابك أمس فى التليفزيون".

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