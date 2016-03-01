رئيس البرلمان لنائب: "أشكرك على سبابك أمس فى التليفزيون"

- هرج بالبرلمان بعد طرح أسامة شرشر مشكلة خاصة بـ"الصحة".. والنائب يغادر القاعة
>
- رئيس البرلمان: سنعقد جلسة خاصة لمناقشة مشاكل المستشفيات بحضور وزير الصحة
>
- مجلس النواب يوافق على 4 مواد باللائحة حول تعديل الدستور بطلب من الأعضاء
>
- مجلس النواب يوافق على المادتين 139 و140 بمشروع اللائحة
>
- البرلمان يرفض طلب رفع الحصانة عن محمود بدر
>
- رئيس البرلمان لـ"النواب": أشكركم على حسن تعاونكم
>
- البرلمان يوافق على المواد من 160 لـ164 بلائحته بشأن تعديل القوانين
>
- البرلمان يوافق على المادة 159 الخاصة بمشروعات القوانين الواردة من الحكومة
>
- البرلمان يوافق على مواد دراسة مشروعات قوانين الحسابات الختامية فى لائحته
>
- البرلمان يوافق على المواد من 152 لـ155 المتعلقة بمناقشة الخطة والموازنة
>
- البرلمان يوافق على المواد من 147 لـ151 المتعلقة بقوانين الخطة والموازنة
>
- رئيس البرلمان يحيل قرار الموافقة على اتفاقية قرض وزارة الدفاع لهيئة المكتب
>
- رئيس البرلمان لـ"النواب": "نحن فى مهمة مقدسة للانتهاء من اللائحة"
>
- علاء عابد لسعد الجمال بنقاش جانبى: "انتو مش عاوزين يكون فيه ائتلافات غيركم"
>
- مجلس النواب يوافق على المادتين 145 و146 بمشروع اللائحة الداخلية
>
- تأخر سيف اليزل ومرتضى منصور عن حضور الجلسة العامة للبرلمان
>
- محمد الغول: "برواز الحزب الوطنى جاهز لأى أغلبية حتى لو كانوا ملائكة"
>
>