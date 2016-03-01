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الخارجية: تأييد عربى قوى لمرشح مصر فى منصب أمين عام الجامعة العربية

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الخارجية: تأييد عربى قوى لمرشح مصر فى منصب أمين عام الجامعة العربية الخارجية: تأييد عربى قوى لمرشح مصر فى منصب أمين عام الجامعة العربية
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصالات التى أجراها سامح شكرى وزير الخارجية مع وزراء الخارجية العرب حتى الأن، تكشف عن تأييد قوى وعريض للمرشح المصرى لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن خطاب الترشيح المصرى الذى بعث به الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملوك والرؤساء العرب تضمن طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم 10 مارس الجارى لاختيار الأمين العام الجديد.
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>- نبيل العربى: اكتفيت بولاية واحدة كأمين عام ولن أنسحب من الجامعة العربية
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- وزراء الخارجية العرب ينتخبون الأمين العام للجامعة العربية بتفويض من الرؤساء والملوك
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مصر 365

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