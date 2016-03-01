الداخلية: ميرهان حسين تعدت على أفراد الكمين بالسب وأصابت ضابط بأظافرها

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني، منذ قليل، أنه في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، وأثناء قيام القوة الأمنية المعينة بخدمة ارتكاز القول الأمني بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام باستيقاف إحدى السيارات الملاكي رفضت قائدة السيارة التوقف وتخطت الكمين مسرعة، واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط أحد ضابط قوة الكمين أرضاً.

وقال مسؤول الإعلام، بحسب بيان على صفحة وزارة الداخلية، أن القوات تمكنت من استيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة المدعوة مريهان حسين محمد بسيوني، وأثناء ضبطها قامت بالتعدي على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضابط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، و تم السيطرة عليها وضبط داخل السيارة عدد 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.

> تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16862 جنح قسم شرطة الأهرام، حيث تقدم للشهادة عددٍ من المواطنين الذين شاهدوا المذكورة حال تعديها على القوات، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .