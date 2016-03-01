وزير الإسكان: بدء تنفيذ الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية مارس

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من المخطط العام للمشروع، والمخطط التفصيلى للـ10 آلاف فدان، الأسبقية الأولى، موضحاً أنه يتم حالياً إعداد مستندات الطرح للمرافق والبنية الأساسية الرئيسية، وكذا الحى السكنى الأول الذى سنبدأ به قبل نهاية الشهر الجارى، مضيفاً أنه سيتم إسناد ترفيق 3 آلاف فدان من الـ10 آلاف فوراً، وستتولى التنفيذ شركات مصرية، كما سيتم البدء فى إنشاء أول حى سكنى، والذى يتكون من 30 ألف وحدة سكنية، وستبدأ شركات المقاولات المصرية التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالى.

وأوضح وزير الإسكان أن الشركات الصينية تسهم معنا فقط فى إنشاء المبانى الحكومية بالحى الحكومى، حيث سيتم إنشاء 13 أو 14 مبنى حكومياً، ومركز المؤتمرات الرئيسى، وأرض المعارض، وسيتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال التحالف مع شركات مصرية، وستقوم الشركات الصينية بالتمويل بقروض على مدى زمنى طويل لتنفيذ الحى الحكومى.

وأضاف وزير الإسكان فى تصريحات صحفيه له، أنه يتم الآن تنفيذ محاور الطرق، كما تم توصيل خط المياه الرئيسى، موضحاً أن حجم الأعمال الموجودة والتى سيتم إسنادها سيكون من 90 إلى 95% منها من نصيب الشركات المصرية.

وأضاف د.مصطفى مدبولى أن الحى الحكومى لا يمثل أكثر من 20% من الـ10 آلاف فدان، التى سيتم طرحها للقطاع الخاص للمشاركة معنا فى تنفيذ هذه المرحلة.

وأشار إلى أن مصر حالياً تشهد حركة تشييد وبناء غير مسبوقة فى تاريخها، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ 256 ألف وحدة فى أقل من عامين، وفى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة 200 ألف وحدة أخرى، سيكون فعلا حجم الوحدات التى يتم بناؤها غير مسبوق.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات صحفية له، أنه فى قطاع التنمية العمرانية، تضاعفت موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 4 مرات فى الفترة الأخيرة، للإنفاق على البنية الأساسية والمرافق والخدمات، ولدينا حاليا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذى سيكون الأضخم فى مجال التشييد والبناء، فنحن نتحدث عن 190 ألف فدان من المقرر تنميتها على مراحل، والمرحلة الأولى بمساحة 30 ألف فدان، والأسبقية الأولى بمساحة 10 آلاف فدان تقريباً، ونهدف إلى أن تكون حركة التشييد والبناء بالمشروع قد تمت فى 3 سنوات.

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