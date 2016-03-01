المستشار طاهر الخولى رئيس فريق الدفاع عن أبو هشيمة :السجن وإغلاق الفراعين مصير عكاشة

قال طاهر الخولى رئيس فريق الدفاع القانونى عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أنه سيتقدم بلاغات للنائب العام وهيئة الاستثمار وتحريك جنح قضائية مباشرة ضد توفيق عكاشة، للمطالبة بغلق قناة الفراعين وتطبيق القانون الذى يستوجب إحالته للمحاكمة وسجنه فوراً بعد تلويثه لمصر بالأكاذيب والشائعات الرخيصة.

وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة، إن القانون يستوجب محاسبة هذا الشخص بسبب بذاءاته المشينه تجاه موكلى وغيرهم، وإلا أصبح الأمر فوضى وغابت دولة القانون والنظام، وإنه سيتولى فريق الدفاع القانونى المشكل للرد على بذاءات عكاشة المتكررة، والتى تأذى منها الجميع، وأصبحت حلقة يومية فى مسلسل هذيانه النفسى وسقطاته السياسية والأخلاقية والمجتمعية خاصة بعد سب كافة مؤسسات الدولة ورجالها بدءً من الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى أصغر مسئول فى الدولة، ونهاية بلقاء التطبيعى مع سفير إسرائيل بالقاهرة.

وناشد فريق الدفاع، غرفة صناعة الإعلام بتولى دورها المهنى والقانونى تجاه هذه المراحيض التى تطل علينا فى الشاشات، خاصة بعد ان طالت الشتائم رئيسها وكافة الإعلاميين، ويجب أن تخاطب وزارة الاستثمار انطلاقاً من وظيفتها لغلق هذه القانون ومحاسبة رئيسها

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