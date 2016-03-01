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حاكم دبى يطلق أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة على مساحة 550 مليون قدم مربع

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حاكم دبى يطلق أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة على مساحة 550 مليون قدم مربع حاكم دبى يطلق أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة على مساحة 550 مليون قدم مربع
أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم، أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة على مساحة 550 مليون قدم مربع وباستثمارات 30 مليار درهم.

وقال حاكم دبى، على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "إن قطاع تجارة الجملة عالميا 4.3 تريليون دولار، وهدفنا أن تستحوذ الدولة على نسبة أكبر من هذا القطاع عبر موقعها الاستراتيجى وبنيتها التحتية".

وأضاف فى تدوينة أخرى له، أن المدينة ستكون عاصمة دولية لتجارة الجملة وستكون مربوطة مع أربع قارات بشكل كامل، وستضم العدد الأكبر من تجار الجملة عالميا فى مكان واحد".

محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى (1)

محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى (2)


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