"الأعلى للصحافة" يطالب "الاستثمار" باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "الفراعين"

طالب الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية، ضد توفيق عكاشة وقناة الفراعين وذلك لتطاوله فى حق بعض الشخصيات.

وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أن قناة الفراعين سبق أن تم إيقافها أكثر من مرة وتم تعطيل البرنامج ولكن حصل عكاشة على حكم من القضاء الإدارى بإعادة البرنامج، موضحا أن الشخصيات التى تطاول عليها عكاشة يستطيعون اتخاذ الإجراءات القانونية ضده والحصول على حقوقهم.

وعن التطبيع مع إسرائيل، أكد صلاح عيسى، أن رفض التطبيع ومقاومته بدأت فى النقابات المهنية وأن كل نقابة أصدرت قرارا بهذا الشأن وأنه يجب أن تطبق هذه النقابات هذا القرار على أعضائها فى حدود المخالفة للقرار، مشيرا إلى أن النص القائم الان حظر التطبيع النقابى والمهنى والشخصى مع إسرائيل.

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