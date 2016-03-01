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الرئيس التونسى للعرب: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"

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الرئيس التونسى للعرب: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" الرئيس التونسى للعرب: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"
بدأ الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، كلمته خلال افتتاح المقر الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" بقول الله تعالى " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا".

وقال الرئيس السبسى أن هذه الآية الكريمة رسالة لكل العرب فى هذا الظرف العصيبه، لافتا إلى أن تونس التى تواجه الإرهاب دائما تكون فى الخطوط الأمامية وحققت خطوات إيجابية. وأكد أن الرهان الحقيقى هو الوعى الثقافى.

وأشار السبسى "نفتخر بالاحتفال بافتتاح مقر جديد لمنظمة الألكسو بتونس، لافتا إلى حرصه على حضور الاحتفال رغم ارتباطه بالتزامات آخرى".

وأكد على أن تونس دولة عربية ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها، وهى جزء لا يتجزأ من المغرب العربى.


>- وصول الدكتور نبيل العربى للمقر الجديد لمنظمة "ألكسو" بتونس

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