بدء حملة أمنية لاستعادة مدينة سامراء شمال بغداد من أيدى تنظيم داعش

>أعلن العراق أن قوات الأمن بدأت عملية جديدة لاستعادة السيطرة على منطقة رئيسية شمال العاصمة بغداد وطرد تنظيم داعش من هناك.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن "هجوما جديدا" بدأ صباح اليوم الثلاثاء في منطقة زراعية شمال شرق مدينة سامراء، بهدف قطع خطوط الإمداد لتنظيم داعش. تبعد سامراء 95 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

وقالت القيادة إن قوات شبه نظامية، ومعظمها من الميليشيات الشيعية، وقوات جوية عراقية تدعم الحملة الأمنية على المنطقة، التي يطلق عليها "جزيرة سامراء".

ويأتي الهجوم عقب تفجيرين ضخمين في غضون يومين نفذهما تنظيم داعش في بلدة المقدادية وفي بغداد وقتل فيهما 110 أشخاص على الأقل.