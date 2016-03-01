مقتل 6 عسكريين بينهم ضابط كبير بهجوم انتحارى غرب العراق

>قتل ضابط كبير فى الجيش العراقى وخمسة عسكريين آخرين فى هجوم انتحارى نفذه اربعة انتحاريين باحزمة ناسفة استهدف مساء الاثنين مقرا للجيش فى محافظة الأنبار بغرب العراق، حسبما افادت مصادر أمنية فى الجيش والشرطة الثلاثاء.

وقال اللواء على ابراهيم دبعون قائد قوات "عمليات الجزيرة والبادية" فى محافظة الأنبار "قتل ستة عسكريين بينهم العميد الركن على عبود رئيس أركان عمليات الجزيرة والبادية وضابط اخر برتبة مقدم فى هجوم انتحارى نفذه أربعة انتحاريين استهدف مقرا للجيش قرب سد حديثة" الواقع إلى الشمال الغربى من مدينة الرمادى (100 كلم غرب بغداد).

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