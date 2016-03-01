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بان كى مون ولافروف يتفقان على الحاجة للالتزام باتفاق سوريا

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بان كى مون ولافروف يتفقان على الحاجة للالتزام باتفاق سوريا بان كى مون ولافروف يتفقان على الحاجة للالتزام باتفاق سوريا

>قال بيان للأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كى مون ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اتفقا اليوم الثلاثاء على الحاجة الماسة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية فى سوريا وعودة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات السياسية.

وذكر البيان الذى صدر بعد أن أجرى الاثنان محادثات فى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف أن بان شكر لافروف على "دوره الكبير فى تحقيق التقدم الأخير فى سوريا."

وأضاف البيان "اتفقا على أهمية التحرك على وجه السرعة وبشكل متزامن لتطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية للمدنيين والعودة للمفاوضات السياسية.

و حذرت روسيا اليوم الثلاثاء من تنامى خطر استخدام تنظيم داعش وجماعات أخرى للأسلحة الكيماوية فى الشرق الأوسط ودعت لمفاوضات دولية للتوصل إلى اتفاق جديد للتصدى لما وصفته بأنه "واقع خطير فى زماننا."

جاء ذلك فى كلمة ألقاها وزير الخارجية سرجى لافروف فى مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة فى جنيف.

وقال "أصبح هذا الخطر ملحا بشكل بالغ الآن فى ضوء حقائق تكشفت مؤخرا تظهر استخداما متكررا ليس للكيماويات الصناعية السامة وحسب بل ولعناصر حرب كيماوية كاملة من جانب داعش وجماعات إرهابية أخرى فى سوريا والعراق."

وأضاف "هناك خطر متزايد لارتكاب جرائم مماثلة على أراضى ليبيا واليمن."
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