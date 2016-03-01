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ألمانيا: مصداقية اتفاق مينسك للسلام في شرق أوكرانيا

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ألمانيا: مصداقية اتفاق مينسك للسلام في شرق أوكرانيا ألمانيا: مصداقية اتفاق مينسك للسلام في شرق أوكرانيا

فرانك فالتر شتاينماير

قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن مصداقية اتفاق مينسك للسلام في شرق أوكرانيا ستكون في خطر ما لم يحرز طرفا الصراع تقدما أسرع في سبيل تنفيذه.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي جون كيري يوم الاثنين أن استعداد في كييف والانفصاليين الموالين لروسيا للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق “محدود للغاية”.

وتابع “يجب أن يستمر التنفيذ. تتوقف مصداقية العملية برمتها على هذا.”

وبحسب رويترز قال كيري “يجب أن ينفذ الطرفان” وإن روسيا يجب أن تضمن قيام الانفصاليين بدورهم.

وتسعى كييف جاهدة إلى إصدار قانون للانتخابات في شرق أوكرانيا من خلال البرلمان وأثارت زيادة الانتهاكات في المنطقة المخاوف من انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي في عاصمة روسيا البيضاء مما قد يفجر موجة جديدة من العنف.

وربطت دول أوروبية بين رفع العقوبات على روسيا وتنفيذ اتفاق مينسك. وتخشى ألمانيا وحلفاؤها من إمكانية زيادة الضغط لتخفيف هذه العقوبات عندما تنتهي مدتها في يوليو تموز إذا لم تلتزم أوكرانيا بالشق الخاص بها في الاتفاق.

 

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