انتهى مؤتمر يول – أريد كتابة التاريخ في الأهلي مثلما فعل جوزيه

انطلق المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الهولندي مارتن يول كمدير فني للأهلي.

وكان المدرب الهولندي قد وصل أمس الاثنين إلى القاهرة من أجل تولي المهمة رسميا. (طالع التفاصيل والصور والفيديو).

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمؤتمر تقديم المدرب الهولندي بمقر النادي بالجزيرة.

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نهاية مؤتمر تقديم المدرب بتسلمه قميص الأهلي من زيزو.

يول: بالنسبة لأزمة الملاعب، أفهمها جيدا وأتمنى أن نلعب على أرضنا بدلا من السفر للإسكندرية.

يول: الأهلي فريق بطل حصل على رقم قياسي من الألقاب على مستوى العالم وأتمنى أن يستمر الأمر معي.

يول: طريقة اللعب؟ "هل اللي سأل السؤال فاهم كورة؟" لو قلت لك 4-3-3 ستفهم؟ أفضل الحديث في هذا الأمر مع زيزو. عندنا لاعبين ومدرب مميزين، لازم نسيطر على الكرة ونكون أفضل من المنافسين أيا كانت الطريقة زي بيسيرو أو زي جوزيه المهم نكون الأفضل.

يول: تحدثت مع غالي 4 مرات .. وكلمت ميدو مرة . عن الكرة في إفريقيا عموما وميدو كلمني يطريقة إيجابية عن مصر.. أصدقائي في مصر هما ميدو في الزمالك وغالي ابن الأهلي

يول: تحدثت مع غالي، عمل معي في توتنام، أنا الذي أشركته وأنا الذي أخرجته ولا أعلم إذا كان سامحني، لكن لو لم يسامحني لم أكن لأحضر إلى مصر.

يول: تحدثت مع رئيس النادي والمفاوضات كانت بسيطة. العقد يضم 7 نقاط وطلبت شيئا وحيدا هو سائق لأني غير قادر على القيادة بمفردي هنا.

يول: أتمنى عودة الجمهور للملاعب. أفكر في التتويج بالبطولات واستعادة تاريخ المدربين الكبار مثل زيزو ومانويل جوزيه.

يول: تاريخي شهد 800 مباراة كمدرب محترف وهو يشهد لي.. كنت منتظر شيء خاص لأعود للتدريب والاهلي كان هو هذا الشيء الخاص.

يول: حضرت للنادي وقابلت رئيس التادي، المصريون يختلفون عن الهولنديين وأنا أعرف غالي وزيدان وميدو وهم شخصيات جميلة جدا.. الثلاثي قال لي إن مصر بلد رائع وتأكدت من هذا بنفسي.

يول: لاعبون كثر في الاهلي يستحقون اللعب في أوروبا.. كل يوم سنكون أفضل من قبله.

يول: انتظرت في المطار 8 ساعات وذهبت للمطار من فجر اليوم التالي.. أنا سعيد بالمسؤولية وأعرف قيمة الاهلي وقدر المهمة.. قبلت المهمة منذ تلقي العرض.

يول: أتيت لإسعاد جمهور الأهلي

يول: قبولي لعرض الأهلي كان سهل جدا .. رئيس النادي أبلغني بالعرض وقال لي "لازم نفوز بكل البطولات.. لو الأهلي عاد للبطولات ستستمر معنا، لازم نفوز بدوري الابطال والدوري ولو حدث هذا هتستمر معنا" .. وأنا قلت له لو نجحت سنستمر معا لأطول فترة.

يول: في انجلترا قالوا لي إن الاهلي يملك 40 مليون مشجع ثم سمعت أنهم 50 مليون ولما وصلت مصر قالوا لي إنهم 70 مليون.

يول: لي شرف أني فرد من أسرة الأهلي.. استقبلوني بطريقة رائعة ولم أواجه أي مشكلة.. تحدثت مع الفريق المعاون وشعرت أنهم مثل أولادي أما زيزو فهو مثل والدي.

مارتن يول: أفضل الكلام بالهولندي رغم إجادتي للإنجليزي والألماني.

مارتن يول: التقيت برئيس النادي وهو شخص رائع وهو مع وكيلي محمد الحبشي أقنعاني بتدريب الأهلي.

مارتن يول: في الأسبوع الماضي تلقيت عرضين من مصر وفضلت الأهلي.. تحدثت مع زوج ابنتي الذي عمل بمصر 8 اشهر وسألته عن رأيه في مصر والاهلي ثم اتخذت قراري.

زيزو: اجتماع عقب المؤتمر مع مارتن يول ثم اجتماع آخر مع محمود طاهر ثم السفر للإسكندرية

زيزو: سنتفق مع مارتن يول على أسلوب إدارة المبارتين المقبلتين.. سأقود مباراة غدا أمام بتروجيت ثم سأجتمع بيول للاتفاق على من يدير مباراة المقاصة واذا كان سيديرها بمفرده أم بمعاونتي.

زيزو: سيكون هناك جلسة عقب المؤتمر لشرح بعض الأمور للمدرب الهولندي.. وانا لي دعوة بالإدارة لكن لا علاقة لي بالفنيات.

زيزو: سوف أعود إلى ممارسة مهامي كمدير للقطاع وصلاحياتي على الفريق الاول هي نقديم الخدمات عن طريق سيد عيد الحفيظ مدير الكرة.

عبد العزيز عبد الشافي: تحياتي للجميع، ونرحب بمارتن يول العالمي في الأهلي وهو صاحب خبرات وفكر عالي يتناسب مع كيان الأهلي وسنحقق معه نتائج قوية وسيمثل إضافة للاهلي وامتداد للمدربين الكبار الذين دربوا الأهلي منذ سنة 60 وهو يتعامل مع كرة القدم بفن وعلم.

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