أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤتمر يول - زيزو: اجتماع الهولندي مع رئيس الأهلي يحدد موعد تسلمه قيادة الفريق

Google+ Print
مؤتمر يول - زيزو: اجتماع الهولندي مع رئيس الأهلي يحدد موعد تسلمه قيادة الفريق مؤتمر يول - زيزو: اجتماع الهولندي مع رئيس الأهلي يحدد موعد تسلمه قيادة الفريق

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدرب الأهلي الحالي أن اجتماع الهولندي مارتن يول مع رئيس النادي محمود طاهر سيحدد موعد تسلمه قيادة الفريق.

وأشار زيزو خلال مؤتمر تقديم المدرب الهولندي إلى أنه سيجتمع به ثم يعقد اجتماعا ثلاثيا مع رئيس النادي قبل سفر الفريق للإسكندرية.

ويستضيف الأهلي فريق بتروجيت في استاد برج العرب يوم الأربعاء في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وسيتحدد في الاجتماع هل سيتسلم يول مهمة الفريق عقب مباراة بترةجيت مباشرة أم بعد مواجهة للمقاصة السبت المقبل.

اقرأ كل تصريحات يول في المؤتمر

طالع.. يول: لا أعلم هل سامحني حسام غالي أم لا؟

طالع.. يول يرد على سؤال طريقة لعبه مع الأهلي

طالع.. يول: طاهر أخبرني بحتمية التتويج بكل البطولات

طالع.. يول: لولا الأهلي لما عدت للتدريب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم