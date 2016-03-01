مؤتمر يول - زيزو: اجتماع الهولندي مع رئيس الأهلي يحدد موعد تسلمه قيادة الفريق

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدرب الأهلي الحالي أن اجتماع الهولندي مارتن يول مع رئيس النادي محمود طاهر سيحدد موعد تسلمه قيادة الفريق.

وأشار زيزو خلال مؤتمر تقديم المدرب الهولندي إلى أنه سيجتمع به ثم يعقد اجتماعا ثلاثيا مع رئيس النادي قبل سفر الفريق للإسكندرية.

ويستضيف الأهلي فريق بتروجيت في استاد برج العرب يوم الأربعاء في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وسيتحدد في الاجتماع هل سيتسلم يول مهمة الفريق عقب مباراة بترةجيت مباشرة أم بعد مواجهة مصر للمقاصة السبت المقبل.

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