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مؤتمر يول - طاهر أبلغني حتمية فوز الأهلي بكل البطولات

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مؤتمر يول - طاهر أبلغني حتمية فوز الأهلي بكل البطولات مؤتمر يول - طاهر أبلغني حتمية فوز الأهلي بكل البطولات

أكد مارتن يول مدرب الأهلي الجديد أن رئيس الأخير محمود طاهر أبلغه أن عليه الفوز بطل البطولات إذا أراد الاستمرار مع الفريق.

وقال يول في مؤتمر تقديمه كمدرب الأهلي الجديد:"قبلت تدريب الفريق لأن المفاوضات كانت سهلى للغاية".

وأضاف "رئيس النادي أبلغني بالعرض وقال لي لابد من الفوز بكل البطولات".

وأضاف "أخبرني أنني سأستمر إذا فزت بالبطولات".

وأتم "قلت له إذا نجحت سنستمر معا لفترة طويلة".

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