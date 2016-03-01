مؤتمر يول - هل من سألني عن طريقة لعبي مع الأهلي يفهم الكرة؟

تعجب مارتن يول من سؤال أحد الصحفيين عن الطريقة التي ينوي اتباعها مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وسؤل الهولندي أثناء مؤتمر تقديمه كمدرب الأهلي الجديد عن أسلوب لعبه الذي سيقود به القلعة الحمراء.

وقال يول:"هل من سألني يفهم الكرة؟ إذا أخبرتك أنها 4-3-3 هل ستعي ماذا أقصد؟"

وأضاف "أفضل الحديث في هذا الأمر مع المدرب عبد العزيز عبد الشافي، في الأهلي يوجد لاعبين ومدربي مميزين".

وأردف "لابد أن نسيطر على الكرة وأن نكون أفضل من المنافسين بغض النظر عن الطريقة حتى لو شابهت أسلوب خوان جاريدو أو مانويل جوزيه".

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