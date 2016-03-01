تأجيل التحقيق مع «الحسيني» في بلاغات وزير العدل ضده وتحديد جلسة أخرى

قررت نيابة استئناف القاهرة، تأجيل التحقيق مع الإعلامي يوسف الحسيني، للاستماع لأقواله فيما نُسب إليه من اتهامات بـ 3 بلاغات مُقدمة ضده من وزير العدل المستشار أحمد الزند، حسبما أفاد مراسل وكالة أنباء أونا .

وتم تحديد جلسةٍ أخرى لتغيبه عن الحضور، حين أرسل المحامي الخاص به لمقر النيابة، للاعتذار لارتباطه بمواعيد عمل” حسبما أفاد محاميه”.

وكان وزير العدل قد تقدم بـ 3 بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيهم بإهانته، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام.

ويذكر أن البلاغات الثلاثة من ضمن أربعة بلاغات حملت أرقام، 1183 ،1184 ،1185 ، 1186، تقدم بها “الزند” اليوم الثلاثاء، أحدهما ضد المستشار جنينة، والباقين ضد الحسيني، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على قناة “أون تي في” الفضائية.

واتهمت البلاغات “الحسيني” بالتشهير، نشر أخبار، وإدعاءات كاذبة.