ضبط 6 أطنان سولار مدعم و125 جوال علف مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، حملة تموينية بالمحلة وطنطا لضبط السلع منتهية الصلاحية والمواد البترولية المدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى أسفرت الحملة عن ضبط سيارتين محملتين بـ6 أطنان و666 لتر سولار مدعم و125 جوال علف مجهولة المصدر.

كان قد تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "عصام الدين.ص.ف" 57 سنة صاحب محطة وقود بقرية منشأة جنزور مركز طنطا لقيامه بالتلاعب فى أرصدة المواد البترولية المنصرفه للمحطة والاستيلاء عليها بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق مستخدما السيارة 5297ع ب أ فى نقل تلك الكميات.

وتم ضبط السيارة أثناء تواجدها بالمحطة وقيام العاملين بالمحطة بتعبئتها بالمواد البترولية من طلمبة السولار وبحصر الكمية المضبوطة تبين أنها 6 أطنان و666 لتر سولار وبسؤال صاحب المحطة قرر قيامه بتفريغ تانك السولار لتنظيفه وإعادة الكمية إليه مرة أخرى، وبسؤال قائد السيارة أيد أقوال صاحب المحطة تحرر المحضر 10194جنح مركز طنطا لسنة 2016.

كما تم ضبط السيارة رقم 6931م ج ب قيادة "أشرف.م.ع " 42 سنة مقيم مركز الشهداء بمحافظة المنوفية أثناء مرورها أمام نقطة مرور العلو ثان المحلة محملة بـ125 جوال علف حيوانية وزن الجوال 40 كيلو جراما بدون بيانات، وتحرر المحضر 2847 جنح ثان المحلة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



>ضبط سيارة محملة بـ1000لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بمطروح