التيار الشعبي يعلن عن مسيرات غضب بمحافظات مصر اليوم

أكد التيار الشعبي انه في اطار دعوة جبهة 30 يونيو وحملة تمرد والقوى السياسية والثورية لجماهير الشعب المصرى بمختلف محافظات مصر للتظاهر فإنه من المقرر ان تقام اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو عدة تظاهرات وفعاليات وذلك تحت شعار ارحل واستعدادا لمظاهرات الشعب المصرى فى كافة أنحاء الجمهورية يوم 30 يونيو ، ويبدأ التظاهر يوم الجمعة فى محافظات مصر عقب صلاة الجمعة وحتى الساعة التاسعة من مساء اليوم ..

و أعلن التيار الشعبي المصري بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية والثورية مشاركته في مسيرات اليوم بالمحافظات والمدن التالية :

محافظة الغربية

طنطا : التجمع امام ديوان المحافظة فى اطار فاعليات ” انا ضد الاخوان مش ضد الاسلام ”

زفتى : من المسجد الكبير الى مجلس المدينة

السنطة : من مسجد الشناوي الى مجلس المدينة

قطور : تجمعات داخل القرى تنطلق بمسيرات إلى مجلس مدينة قطور

المحلة الكبرى : مسيرات من القرى تتجه الى ميدان الشون

بسيون : التجمع فى ميدان المحطة الى مجلس المدينة

كفر الزيات : من مسجد الست ذكية الى ميدان أوسكار ميدان التحرير

سمنود : من امام مسجد الخواص تجوب شوارع المدينة الى مجلس المدينة

محافظة الشرقية

> منيا القمح : ميدان قصر الثقافة فى شوارع المدينة الى بقصر الثقافة المجاور لمجلس المدينة

بلبيس : تبدأ من الجامع فى قرية سندنهور مرورا بقري ميت حبيبة وميت حمال وشبرا النخل وميدان المحطة بلبيس الى ميدان بدر

ههيا : تبدأ من شارع الجمهورية امام سمراء مول بجوار مجلس المدينة التجمع الساعه 5 ونصف تجوب المدينة بالكامل

ابو حماد : تنطلق المسيرة من مسجد السكة الحديد متجهه للساحة الشعبية تجوب شوارع ابو حماد حتى الساعة 8 ثم تتجه للزقازيق للمشاركة فى اعتصام الزقازيق

الزقازيق : التجمع الساعة 3 تبدأ المسيرة من نقابة المحامين تجوب شوارع الزقازيق وتتمركز عند المحافظة الساعة 5

العاشر من رمضان : التجمع امام قصر الثقافة بمسيرة تتجه الى عدد من المجاورات من منطقة العاشر

فاقوس : التجمع امام محكمة فاقوس الساعة 6 بمسيره تجوب شوارع فاقوس كلها وصولا الى المحكمة

القنايات : التجمع عند مجلس المدينة الساعة 6

كفر صقر : تنطلق 3 مسيرات من :

مسجد السلام بوسط المدينة – مسجد صلاح الدين بحى السلام – مسجد الهجرى حى النوا

وصولا الى ميدان المحطة

محافظة السويس

نقاط للتجمع هى :

مسجد الشهداء – مسجد الغريب – منطقة الترعة

وصولا الى ميدان الاربعين

محافظة المنوفية

مركز الشهداء : من ميدان مصطفى كامل الى مجلس المدينة

أشمون : تنطلق مسيرة بأسم ” جمعة النهاية ” من صيدناوى بشارع صلاح الدين فى اتجاه الشارع الجديد مرورا بميدان الجمهورية وميدان القدس الى مجلس المدينة

السادات : تنطلق مسيره بأسم ” انتهى الوقت ” من دوران الصابنة بالمنطقة السابعة مرورا بمول السلام وكامل والمنطقة الثالثة والرابعة ومحور الخدمات الحى الثالث وتمر بنادى النجوم الرياضى والمحكمة الجزئية بالسادات تصل لمجلس المدينة بالقرب من مركز شرطة السادات

شبين الكوم : تنطلق مسيرة من امام ديوان المحافظة إلى شوارع المدينة والعودة لديوان المحافظة

قويسنا : ميدان الفلاح الى مجلس المدينة

منوف : التجمع امام بنك مصر الى مجلس المدينة

بركة السبع : التجمع امام مقر التيار الشعبى الى مجلس المدينة

محافظة أسيوط

ميدان عصير التركى الى ديوان المحافظة

محافظة بني سويف

الواسطى : تنطلق مسيرة من مسجد التحرير بمركز الوسطى تجوب المركز بالكامل

ببا : مسجد موقف ببا بعد صلاة العصر الى مجلس المدينة

محافظة المنيا :

سمالوط : مسجد عبد الجواد سالم الى مجلس المدينة

مطاي : ميدان النافورة الغربية الى شوارع المدينة والعودة لميدان النافورة

محافظة القليوبية

شبين القناطر : مسجد الجامع الكبير الى ميدان المحطة بشبين

قليوب : ميدان الشيخ عواض الى الى شوارع المدينة والعودة لميدان الشيخ عواض

بندر بنها : محطة قطار بنها الى ديوان عام محافظة بنها

القناطر الخيرية : الجامع الجديد الى التقسيم السياحي

الخصوص : موقف الخصوص الى الوحدة المحلية

شبرا الخيمة : وقـفـــــه امـــــــــــام مـجــــلس المـــــدينــــــــة

شبلنجة : مسيرة تجوب شوارع القرية

الخانكة : من امام مسجد البرى الساعة السابعة مساءا الى مسجد السلطان الاشرف ثم الى ميدان المحطه مرورا بشارع القاسميه

محافظة الأســـــــــكندرية

من مسجد القائد ابراهيم الى ميدان سيدي جابر

محافظة البحيرة

الدلنجات : من مسجد المحطة الى مجلس المدينة

وادي النطرون : قرية الامام مالك

دمنهور : من مسجد فاطمة الزهراء الى مبنى المحافظة

كفر الدوار : ميدان عمر افندى الى ميدان الجيش

كوم حمادة : امام جامع الحوشى ميدان التحرير الى المجلس المحلي

محافظة كفر الشيخ

الحامول : تنطلق ثلاث مسيرات من :

جامع ابو العزايم – جامع الحامول السعيد – الجامع الكبير

بيلا : انطلاق مسيرات بالمركز بعد الصلاة وعمل “اخوان كاذبون ” بميدان التحرير البوستة ومجلس المدينة

دسوق : انطلاق 8 مسيرات تجوب مركز دسوق بالكامل والتجمع فى ساحة ميدان الابراهيم حيث يقام مؤتمر حاشد

كفر الشيخ : التجمع فى ميدان المحافظة

بلطيم : التحرك من مسجد الرفاعى بشارع بورسعيد إلى مجمع المواقف الغربى

محافظة بورسعيد

تنطلق مسيره من امام مسجد مريم

محافظة دمياط

تنطلق مسيرة من مسجد الرحمن بعد صلاة الظهر تنتهى بوقفه فى ميدان الساعة

محافظة الدقهلية

المنصورة : تجمع من بعد صلاة الجمعة فى ميدان الشهداء المحافظة

جميع المراكز : تنطلق بداخلها مسيرات من بعد الصلاة والتوجه للتجمع والاحتشاد فى ميدان الشهداء المحافظة

القاهرة

قال التيار الشعبي إنه يدعو أهالى محافظة القاهرة للمشاركة فى المسيرة الشعبية التى تنطلق عقب صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف إلى ميدان التحرير تحت شعار لا لمنابر السلطان بالإضافة لعدد من المسيرات عقب صلاة الجمعة تتوجه إلى ميدان الحرية بالمعادى هى :

مسيرة من ميدان محمد فاروق بصقر قريش تجوب أنحاء المعادى

مسيرة من دار السلام من أمام أبو أشرف

مسيرة من فايدة كامل من أمام مسجد الهدى

مسيرة من أمام الجامع الكويتى بزهراء المعادى

الجيزة :

اعتصام رمزى يبدأ بميدان الكيت كات ، والذى ستتوجه له عدد من المسيرات هى :

الوراق الساعة 3 من أمام المرور

شارع القومية الساعة 3:30 من أمام محطة بنزين الغاز

شارع الوحدة الساعة 4:30 من أمام الكنيسة

بشتيل الساعة 4 من ميدان الشجرة

ميدان التروللى الساعة 5 من أمام نفق المنيرة

ميدان الدقى الساعة 5:30 من أمام مطعم جنة الأسماك