الصين تدشن أول رصيف عائم ذاتي الدفع لإصلاح السفن الحربية في البحر

قالت صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني اليومية إن البحرية الصينية دشنت أول رصيف عائم ذاتي الدفع مما يتيح لها إصلاح السفن الحربية بعيدا عن الشاطئ في أحدث خطوات بكين لتحديث قوتها البحرية.

وذكرت الصحيفة أن الرصيف (هواتشوان 1) سيمكن البحرية من إعادة السفن المتعطلة إلى قدرتها القتالية بسرعة كبيرة وأنه جرى تصميمه بحيث يمكن إرساله إلى مناطق القتال.

وأضافت “تدشين الرصيف يمثل تقدما جديدا في نقل إصلاح سفن جيشنا الحربية الكبيرة من نقاط محددة على الساحل إلى نقاط بعيدة في البحر.”

وبحسب رويترز قالت الصحيفة إن استخدام الرصيف سيحول دون خروج السفن التي تتعرض لأعطال بسيطة من الخدمة بينما لن تحتاج السفن التي تتعرض لأعطال كبيرة إلى العودة لحوض بناء السفن.

وأوضحت الصحيفة أن الرصيف يمكنه التعامل مع الطرادات والمدمرات والغواصات لكن لا يمكنه إصلاح حاملات الطائرات. وأشارت إلى أن الرصيف يتحمل أمواجا يصل ارتفاعها إلى مترين.

وأنفقت الصين مليارات في تطوير صناعة الأسلحة لدعم طموحاتها البحرية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وأيضا في المحيطين الهندي والهادي.