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مؤتمر يول - لا أعرف حتى اللحظة هل سامحني حسام غالي أم لا؟

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مؤتمر يول - لا أعرف حتى اللحظة هل سامحني حسام غالي أم لا؟ مؤتمر يول - لا أعرف حتى اللحظة هل سامحني حسام غالي أم لا؟

أوضح مارتن يول مدرب النادي الأهلي في مؤتمر تقديمه للصحافة أنه تحدث مع حسام غالي قائد الفريق، مشيرا إلى أنه لا يعرف إذا ما كان قد سامحه أم لا على ما حدث بينهما سابقا.

وأشار مارتن يول أنه غالي وأحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق ومحمد زيدان لاعب بروسيا دورتموند السابق كان لهم ادورا مهما في قبوله المهمة.

وصرح يول "لقد تحدثت مع حسام غالي، عملنا سويا في توتنام، أنا من أشركه في المباريات وأنا من أخرجه، لا أعرف إن كان قد سامحني أم لا".

واستطرد مدرب توتنام السابق "إن لم يكن قد سامحني لم أكن لأنضم للأهلي، غالي وميدو وزيدان كان لهم الدور في قبولي عرض الأهلي".

وأضاف "لقد تحدثت مع غالي 4 مرات، وتحدثت مع ميدو مرة حول الكرة في إفريقيا عموما، وتحدث معي بطريقة إيجابية عن ، أصدقائي في مصر هما أحمد حسام في الزمالك وغالي ابن الأهلي".

وكان غالي قد عانى من التهميش في فترة مارتن يول قبل أن يشارك كأساسي وحينما طلب زيادة عقده بعد أن أصبح أحد دعائم الفريق رفض ولم يسانده المدرب الهولندي، وحسب تصريحات خاصة لـFilGoal.com سابقا كان قد أوضح أنه شعر بأن النادي قد تآمر ضده حتى لا يتم تفعيل الشرط الجزائي، ثم كانت حادثة القميص الشهيرة ضد بلاكبيرن. (طالع التفاصيل)

اقرأ كل تصريحات يول في المؤتمر

طالع.. يول يرد على سؤال طريقة لعبه مع الأهلي

طالع.. يول: طاهر أخبرني بحتمية التتويج بكل البطولات

طالع.. اجتماع يول مع طاهر يحدد موعد تسلمه المهمة

طالع.. يول: لولا الأهلي لما عدت للتدريب

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فيديو اليوم السابع

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