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مؤتمر يول – لولا الأهلي لما عدت للتدريب

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مؤتمر يول – لولا الأهلي لما عدت للتدريب مؤتمر يول – لولا الأهلي لما عدت للتدريب

قال مارتن يول مدرب الأهلي الجديد في مؤتمر تقديمه للإعلام، إن هناك عدد كبير من لاعبي المارد الأحمر يستحق اللعب في أوروبا، ووعد بتحسن المستوى يوما بعد يوم.

وخلال المؤتمر أشار يول إلى أن تاريخه كمدرب يشهد له، وأوضح أنه انتظر فرصة حتى يعود بقوة للتدريب والأهلي يشكل تلك الفرصة.

وصرح يول "تاريخي شهد 800 مباراة كمدرب محترف ويشهد لي، كنت أنتظر شيئا خاصا لأعود لعالم التدريب، والأهلي هو هذا الشيء الخاص".

واستطرد مدرب توتنام السابق " الشيء الوحيد الذي صممت عليه في تعاقد الأهلي، هو سيارة ومعها سائق خاص، لأنني لن أستطيع القيادة في ".

وكان آخر نادي دربه مارتن يول هو نادي فولام والذي استمر معه منذ 2011 وحتى ديسمبر 2013، بعدما أقيل عقب 6 خسائر متتالية في كل البطولات، آخرها الخسارة من وست هام بثلاثية نظيفة، وفشل فولام في تسديد كرة وحيدة على مرمى خصمه في ذلك اللقاء.

اقرأ كل تصريحات يول في المؤتمر

طالع.. يول: لا أعلم هل سامحني حسام غالي أم لا؟

طالع.. يول يرد على سؤال طريقة لعبه مع الأهلي

طالع.. يول: طاهر أخبرني بحتمية التتويج بكل البطولات

طالع.. اجتماع يول مع طاهر يحدد موعد تسلمه المهمة

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فيديو اليوم السابع

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