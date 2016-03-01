بالصور.. محافظ قنا يتفقد حريق محدود بمبنى أمن الدولة القديم

توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إلى موقع حريق محدود بعقار القمص شنودة الخالى من السكان "المقر القديم لأمن الدولة" ذو الطابع المعمارى المميز بمدينة قنا .

وأكد الهجان، أن سيارات قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور إلى موقع الحريق وقامت بإخماد النيران والسيطرة عليها ، نظرا للقيمة التاريخية الكبيرة للمبنى .

وأشار محافظ قنا، إلى أن قوات الأمن تقوم بإجراء معاينات للموقع لتحديد الأسباب الحقيقية وراء نشوب الحريق كما تولت النيابة التحقيق .

- إخماد حريق قرب مبنى الأمن الوطنى القديم فى قنا

- الحماية المدينة بقنا:حريق محدود فى أخشاب قديمة جوار مبنى الأمن الوطنى القديم

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