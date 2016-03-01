محافظ القليوبية: "احنا تحت أقدام أسرة الشهيد العميد أحمد عطوة"

قال اللواء دكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، إن الشهيد العميد أحمد عبد النبى عطوة – قائد الكتيبة 101 حرس حدود – قدم عملا لوطنه لا يجاريه عمل، وأخلص فى حب ودعم وطنه والدفاع عن ترابه وتاريخه، موجها التحية والتقدير للشهيد البطل وأسرته وكل الضباط والصف والجنود من أبناء قوات حرس الحدود.

وأضاف المحافظ على هامش حفل اطلاق اسم الشهيد العميد أحمد عبد النبى عطوة على إحدى مدرسة الخانكة الثانوية بنات: "الشهيد منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وزوجته وأبنائه فى أعيونا، واسمحوا لى أن أقول إننا تحت أقدامهم، وفى خدمتهم طوال الوقت، ومكتبى مفتوح لهم ولكل أسرة شهيد فى المحافظة".

وأكد المحافظ أن مصر لو فقدت الأمن ستفقد كل شىء، وتابع: "علينا جميعًا أن ندعم أمنها، وندعم رجالها فى الجيش والشرطة".