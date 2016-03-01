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بالصور.. وزير التموين: إعداد قانون جديد لحماية المستهلك ليحصل المواطنون على حقوقهم

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بالصور.. وزير التموين: إعداد قانون جديد لحماية المستهلك ليحصل المواطنون على حقوقهم بالصور.. وزير التموين: إعداد قانون جديد لحماية المستهلك ليحصل المواطنون على حقوقهم
أكد الدكتور خالد حنفى وزير ، أنه تم إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك بهدف تفعيل الرقابة على الأسواق، وكذلك وجود تشريع يتيح عمل جهاز حماية المستهلك بشكل يضمن حصول المواطنين على السلع والخدمات، وأنه سيتم عرض تعديلات تشريعية على البرلمان للموافقة عليها.

وأضاف الدكتور خالد حنفى، خلال افتتاح مؤتمر "برنامج أونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعـم منظومتى حماية المستهلك والمنافسـة"، والذى تنفذه هيئة المعونة السويدية، بحضور كل من المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسـة، أن الدولة تكفل حماية المواطن المصرى كحق مكفول فى الدستور، وأنه يتم حاليا التوسع فى إنشاء فروع حماية المستهلك فى العديد من المحافظات.

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مؤتمر حماية المستهلك (3)

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مؤتمر حماية المستهلك (5)

مؤتمر حماية المستهلك (6)

مؤتمر حماية المستهلك (7)

مؤتمر حماية المستهلك (8)

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افتتاح مؤتمر "برنامج أونكتاد لدعـم منظومتى حماية المستهلك والمنافسـة" اليوم

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