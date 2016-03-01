أخبار عاجلة

إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني -
صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو -
«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج» -
مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف -
التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أهالى طلخا ونبروه ينتهون من جمع أول دفعة لاستمارات سحب الثقة من "عكاشة"

Google+ Print
أهالى طلخا ونبروه ينتهون من جمع أول دفعة لاستمارات سحب الثقة من "عكاشة" أهالى طلخا ونبروه ينتهون من جمع أول دفعة لاستمارات سحب الثقة من "عكاشة"
تحرك وفد من أهالى دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، إلى مجلس النواب بالقاهرة، لتقديم الدفعة الأولى من استمارات تمرد، لسحب الثقة من توفيق عكاشة.

وقال أحد منسقى حملة تمرد وأحد أعضاء الوفد، إن أعضاء الوفد سيلتقون النائب مصطفى بكرى، كما سيلتقون رئيس مجلس النواب، لمعرفة قانونية الحملة والتعامل مع المجلس بشكل رسمى، لتحقيق هدف إسقاط عضوية توفيق عكاشة.

يذكر أن حملة غضب شعبية واسعة، قامت ضد توفيق عكاشة عقب لقائه سفير إسرائيل بالقاهرة وتناولهما العشاء بمنزله.

- توقيع 7 آلاف استمارة تمرد لسحب الثقة من توفيق عكاشة بالدقهلية فى 5 أيام

- مواطن يطالب بإعدام توفيق عكاشة أمام بوابة البرلمان‎
>

- طليقة توفيق عكاشة تقيم دعويين وتطالب بحبسه لرفضه دفع نفقة نجله
>

- مصطفى بكرى: سأقدم للجنة التحقيق مع "عكاشة" وثائق تثبت تزويره شهادة الدكتوراه
>

- التحقيق مع كمال أحمد غدًا.. والنائب: ضرب "عكاشة" بالحذاء شرف لى
>

- اليوم.. بدء التحقيق مع توفيق عكاشة فى واقعة لقاء السفير الإسرائيلى
>

- "دعم مصر": لجنة التحقيق بواقعة "الجذمة" تعرض توصياتها خلال أيام
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم