أهالى طلخا ونبروه ينتهون من جمع أول دفعة لاستمارات سحب الثقة من "عكاشة"

تحرك وفد من أهالى دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، إلى مجلس النواب بالقاهرة، لتقديم الدفعة الأولى من استمارات تمرد، لسحب الثقة من توفيق عكاشة.

وقال أحد منسقى حملة تمرد وأحد أعضاء الوفد، إن أعضاء الوفد سيلتقون النائب مصطفى بكرى، كما سيلتقون رئيس مجلس النواب، لمعرفة قانونية الحملة والتعامل مع المجلس بشكل رسمى، لتحقيق هدف إسقاط عضوية توفيق عكاشة.

يذكر أن حملة غضب شعبية واسعة، قامت ضد توفيق عكاشة عقب لقائه سفير إسرائيل بالقاهرة وتناولهما العشاء بمنزله.

- توقيع 7 آلاف استمارة تمرد لسحب الثقة من توفيق عكاشة بالدقهلية فى 5 أيام

- مواطن يطالب بإعدام توفيق عكاشة أمام بوابة البرلمان‎

>

- طليقة توفيق عكاشة تقيم دعويين وتطالب بحبسه لرفضه دفع نفقة نجله

>

- مصطفى بكرى: سأقدم للجنة التحقيق مع "عكاشة" وثائق تثبت تزويره شهادة الدكتوراه

>

- التحقيق مع كمال أحمد غدًا.. والنائب: ضرب "عكاشة" بالحذاء شرف لى

>

- اليوم.. بدء التحقيق مع توفيق عكاشة فى واقعة لقاء السفير الإسرائيلى

>

- "دعم مصر": لجنة التحقيق بواقعة "الجذمة" تعرض توصياتها خلال أيام

>