حماية المستهلك: ندرس تحليل منتجات "جونسون" بعد اتهامها بالتسبب بالسرطان

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المنافسة إن الجهاز بالتعاون مع وزارة الصحة تدرس الحكم الذى صدر ضد شركة جونسون فى إحدى الولايات الأمريكية، بتغريمها نحو 10 مليون دولار لصالح أسرة سيدة توفت ابنتها نتيجة إصابتها بالسرطان، بعد استخدام بودرة جونسون التى تنتجها الشركة، موضحا أن السيدة استخدمت البوردة لمدة 20 عاما.

وأشار يعقوب ردا على سؤال لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر إطلاق الدعم الفنى لأجهزة حماية المنافسة والمستهلك، إلى أن الحكم شمل تغريم الشركة نحو 62 ألف دولار، لأن الشركة لم تفصح عن إمكانية الإصابة بالسرطان، نتيجة الاستخدام للبوردة، موضحا أنه سيتم دراسة أبعاد الحكم فنيا من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وهل هذا بسبب الاستخدام غير المناسب للمنتج .

و ذكر أنه يتم حاليا التواصل مع منظمة الصحة والأغذية الأمريكية fda خاصة أن المنتج متداول منذ سنوات طويلة فى أسواق العالم، و تربت عليه أجيال ولم يظهر منه شكوى، موضحا أن مصر ستسترشد بنتائج الفحص التى ستخرج من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة الى الفحص المحلى الذى يتم حاليا.

وأشار إلى انه سيتم الاعلان عن اسباب الاصابة بالمرض وهل ترجع الى سؤ استخدام المنتج بصورة مكثفة وغير مناسبة ام نتيجة لأخطاء فى جودة المنتج نفسه.

وأكد أن الجهاز يتخذ اجراءات وقائية سريعة فى حالة ظهور أى شكوى كما حدث مع الشيكولاته ماكس وسنيكرز حيث تم سحب جميع انتاج شهر يناير للشركتين من السوق المصرى بالكامل.

حيث كانت هناك شكوى من سيدة المانية بعثورها على قطعة بلاستيك فى احدى منتجات الشكولاته وأبلغت شكوى بهذا، وهو ما دفع الجهاز لاتخاذ اجراء احترازى تجاه منتجات الشركة خاصة ان الشركة نفسها سحبت منتجاتها من الاسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بالشكوى من اللحوم المصنعة قال انه لا يوجد بحوث مؤكدة حول هذا و لكن الجهاز اصدر تحذير فى اطار دوره فى حماية المجتمع بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

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