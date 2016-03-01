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التحريات: الفنانة ميرهان حسين صدمت حواجز الكمين وصفعت ضابطا بالقلم

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التحريات: الفنانة ميرهان حسين صدمت حواجز الكمين وصفعت ضابطا بالقلم التحريات: الفنانة ميرهان حسين صدمت حواجز الكمين وصفعت ضابطا بالقلم
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن الفنانة ميرهان حسين ألقى القبض عليها فجرا اليوم الثلاثاء، بسبب قيامها باختراق الحواجز الأمنية للكمين والعثور على زجاجتى خمر فى المقاعد الخلفية للسيارة.

ودلت التحريات أن أجهزة الأمن قامت بتحرير محضر بالواقعة، وأنها تشاجرت مع ضابط من قسم الهرم، وقامت بصفعه بالقلم والتعدى عليه بألفاظ اعتراضاً على تحرير محضر ضدها.

كان الفنان خالد الصاوى، قال فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن الفنانة ميريهان حسين "مخطوفة" فى أحد الأقسام وتعرضت للضرب خلال عودتها من العمل. وكتب الصاوى فى تدوينته: "الزميلة ميرهان حسين مخطوفة فى أحد الأقسام ومضروبة واتاخدت وهى راجعة من الشغل، وبتسأل قسم إيه قال اسم النبى حارسك"، فيما أفاد أحد متابعى خالد الصاوى أنها موجودة فى قسم الهرم.


>- خالد الصاوى: ميرهان حسين مخطوفة فى أحد الأقسام ومضروبة

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