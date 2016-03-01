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المستشار أنور الرفاعى: عكاشة مصاب بالسعار الإعلامى وما يفعله يدمر الاقتصاد

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المستشار أنور الرفاعى: عكاشة مصاب بالسعار الإعلامى وما يفعله يدمر الاقتصاد المستشار أنور الرفاعى: عكاشة مصاب بالسعار الإعلامى وما يفعله يدمر الاقتصاد
صرح المستشار أنور الرفاعى، محامى رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، بأنه سيتم خلال ساعات تقديم طلب للبرلمان المصرى لرفع الحصانة عن المدعو توفيق عكاشة مذيع قناة الفراعين بالإضافة إلى بلاغ إلى مكتب النائب العام استنادا للمواد 302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات، والخاصة بجرائم السب والقذف والتشهير وهى التى تنطبق على الجريمة التى ارتكبها عكاشة فى حق موكله خلال البرنامج الذى يظهر به على قناة الفراعين.

وأضاف الرفاعى، لـ"اليوم السابع" اليوم، الثلاثاء، أن المواد 80 و88 و197 من قانون العقوبات، تفسر جريمة إثارة البلبلة وإشاعة الأخبار الكاذبة التى تنال من المصلحة القومية العليا للبلاد، مشيرا إلى أن عكاشة ارتكب جريمة فى حق الصناعة المصرية وأهم رجال الأعمال الذين صمدوا ولم يهرب بعد ثورة 25 يناير مثل الآخرين بل على العكس قام بجذب استثمارات ورؤوس أموال ساهمت فى صمود وطنه أمام التحديات العصيبة التى عاشها بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وقال الرفاعى: "ما فعله المدعو عكاشة من خلال برامجه من أخطر الجرائم التى تهدد الاقتصاد المصرى الوطنى ولا يهدف إلا لتوقف الإنتاج وهروب الاستثمارات إلى خارج الوطنى، ويبدو أن المدعو عكاشة أصيب بالسعار الاعلامى بعد انتفاضة المصريين الوطنيين ضده بعد جريمة لقائه بالسفير الإسرائيلى وتحديه الإرادة الوطنية برفض التطبيع مع الكيان الصهيونى".


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