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مجلس النواب يوافق على المادتين 139 و140 بمشروع اللائحة

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مجلس النواب يوافق على المادتين 139 و140 بمشروع اللائحة مجلس النواب يوافق على المادتين 139 و140 بمشروع اللائحة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية المنعقدة الآن، على المادتين، 139 و140 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، المتعلقتين بطلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.

وجاءت نص المادتين بمشروع اللائحة كالتالى:
>مادة 139:
>يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الاقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (70) من هذه اللائحة، ويجب ان يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس اغلبية اعضاء اللجنة.

مادة 140:
>تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

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مصر 365