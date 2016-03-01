قائد حرس الحدود باكيا: "بنات الشهيد أحمد عبد النبى فى عينى"

قال اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم، قائد قوات حرس الحدود، إن زوجات ضباط الجيش لهم الجنة جزاء على ما قدموه، فهم من ربوا أولادنا، ونحن مقصرون فى حقهم.

وأضاف قائد حرس الحدود باكيا: "بنات البطل الشهيد العميد أحمد عبد النبى عطوة فى عينى، حتى لو خرجت من الخدمة فى، ومش هسيبهم، أن شاء الله هيكونوا نعم البنات، هما شرف لمصر كلها بإذن الله، والدهم كان كل الناس تحبه، الفريق أول صدقى صبحى كان بيعشقه، وطلبنى فى نص الليل يوم استشهاد أحمد عطوة عشان يعزينى عليه.

واستطرد قائد حرس الحدود: "عساكر العميد أحمد عبد النبى بعد استشهاده رفضوا ينزلوا أجازة وقالوا مش هننزل إجازة غير لما نجيب حقه ومش هنروح يافندم، وفعلا جابوا حقه وطلعوا خدوا بثأره".

وقد أعلن قائد قوات حرس الحدود قرار القائد العام للقوات المسلحة بترقية العميد أحمد عبد النبى إلى رتبة العميد استثنائيا تقديرا لما قدمه من تضحية وبطولات نادرة فى سبيل خدمة الوطن.

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