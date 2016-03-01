ضبط 4614 مخالفاً لقانون الإقامة برأس الخيمة

أثنى اللواء علي بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، على أداء موظفي قسم متابعة المخالفين والأجانب بالقيادة العامة ولجهودهم في تعقب المخالفين لبسط الأمن والأمان في ربوع إمارة رأس الخيمة، داعياً الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد ما يعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة بصورة حضارية تشرف دولتنا الحبيبة.

جاء ذلك في إحصائية أعلن عنها المقدم محمد بن عسكر، رئيس قسم متابعة المخالفين والأجانب القيادة العامة، إذ تمكن القسم من ضبط 4614 مخالفاً لقانون الإقامة من خلال العديد من الحملات التفتيشية التي نفذها القسم خلال العام المنصرم 2015، حيث بلغ عددها أكثر عن 200 حملة تفتيشية لمختلف مناطق الإمارة ذات الاختصاص.

وقال رئيس قسم متابعة المخالفين والأجانب القيادة العامة، أن القسم نفذ العديد من الحملات التفتيشية المتنوعة في مختلف أرجاء مناطق الإمارة، وتم ضبط عدد من المخالفين بقضايا مختلفة ومنها، العمل لدى الغير، إنتهاء الإقامة وغيرها من المخالفات، وهي على الفترتين الصباحية والمسائية، وأكد بأن القسم حقق إنجازات ملموسة خلال الأشهر الماضية على صعيد ضبط المخالفين، ويعود ذلك للمتابعة والإجراءات الاحترازية والأمنية لحفظ الأمن والأمان بالدولة بشكل عام والإمارة تحديداً ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة المتمثلة في جعل الدولة من أكثر الدول أمننا في العالم وتحقيقاً لرؤيتها المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية بالعمل بفعالية لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وأكد وجود خطط مستقبلية للقسم، تهدف للقضاء على ظاهرة المخالفين بصورة نهائية، وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات المعنية بتعقب المخالفين بهدف الحفاظ على الأمن، مشيراً أن الحملات التفتيشية مستمرة طوال العام ، وفي كل الأوقات ، لافتاً إلى أن الفرق المعنية لن تتوانى عن القبض على المخالفين.