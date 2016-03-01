رئيس الوزراء وسفير سنغافورة يبحثان التعاون في إقامة محطات معالجة المياه

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بريمجت سيديفيان سفير سنغافورة بالقاهرة، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى سنغافورة، وما تم من خطوات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أوجه مختلفة للتعاون الثنائي، وذلك في إطار ما تحظى به العلاقات من خطوات إيجابية فعالة.

وأعرب رئيس الوزراء – خلال اللقاء – عن تقديره للتجربة السنغافورية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى السعى للاستفادة من تلك التجربة الرائدة ومثيلاتها في تنويع موارد الاقتصاد القومي، بما يمكنه من التغلب على أية صعوبات قد تواجههه ومن بينها تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل أكد خلال اللقاء على التطلع إلى تعزيز التعاون مع سنغافورة والاستفادة من خبراتها في عدة قطاعات من بينها النقل البحري، وإدارة الموانئ، وإقامة المناطق اللوجيستية والصناعية فيها، ومحطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر، وأشار رئيس الوزراء إلى ما تقوم به الحكومة من إجراءات للاصلاح الاقتصادي والمالي إلى جانب تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية عملاقة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات إليها، ومن بينها تنمية منطقة قناة السويس، التي تعمل على إيجاد المزيد من فرص العمل وتدفع بمعدلات النمو.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس شريف إسماعيل أوضح أن الحكومة تعمل على التغلب على كافة التحديات التي قد تواجه قطاع الصناعة، حيث تقوم بتوفير الغاز للمصانع، ووضعت خطة في هذا الصدد لضمان استمرارية إمدادات الغاز، منوها بما حققته مصر من اكتشافات ضخمة في قطاع الغاز، ومن بينها حقل “ظُهر”، وبما يوفر كافة الاحتياجات الإنتاجية والخدمية اللازمة لها، بالإضافة إلى ما تم في قطاع إنتاج الكهرباء من مصادر تقليدية، وكذا تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبه، قدم السفير السنغافوري عرضا حول أهم ما تم مؤخرا من خطوات في مجالات التعاون بين مصر وسنغافورة في مجال دراسة التعاون في إقامة محطات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، مؤكدا استعداد بلده لتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.

كما قدم شرحا حول التجربة السنغافورية في تطوير الموانئ وتنمية المناطق الصناعية المرتبطة بها، مشيرا إلى أن حجم منطقة قناة السويس يفوق مثيلتها في سنغافورة، وهو ما يؤكد فرص النجاح للمشروعات المنفذة فيها.

وتم خلال الاجتماع تناول التحضيرات الجارية للاعداد لزيارة نائب رئيس وزراء سنغافورة لمصر خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن وفد وزاري لمتابعة برامج ومجالات التعاون الثنائية المختلفة.

أ ش أ