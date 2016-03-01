كاسياس: الفوز باليورو صعب لكنه ليس مستحيلا

(إفي): اعتبر قائد منتخب إسبانيا وفريق بورتو البرتغالي إيكر كاسياس أن فوز (لاروخا) بيورو 2016 "صعب، لكنه ليس مستحيلا"، مشيرا إلى أن المرشحين الأوفر حظا هم البلد المضيف فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وقال كاسياس:"يجب أولا أن أكون بين الـ23 (المستدعين). ثم سيكون رفع كأس أمم أوروبا للمرة الثالثة (على التوالي) أمرا ملحميا. صعب، لكنه ليس مستحيلا!"، وذلك عبر شبكة (تويتر) الاجتماعية ردا على أسئلة متابعيه.

وكشف حارس مرمى ريال مدريد السابق أن المنتخبات المرشحة للفوز باللقب هي "فرنسا تروق لي، احترم إيطاليا، ألمانيا بطلة العالم، كرواتيا هي المفاجأة"، وكان قد أضاف بلجيكا ضمن المنتخبات المرشحة أيضا في رد سابق.

وتخوض إسبانيا حاملة لقب اليورو منافسات هذه النسخة من البطولة في المجموعة الرابعة مع كل من التشيك وتركيا وكرواتيا.