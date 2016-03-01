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إنفانتينو يشارك في مباراة ودية مع نجوم عالميين في أول أيام عمله كرئيس للفيفا

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إنفانتينو يشارك في مباراة ودية مع نجوم عالميين في أول أيام عمله كرئيس للفيفا إنفانتينو يشارك في مباراة ودية مع نجوم عالميين في أول أيام عمله كرئيس للفيفا

(إفي): بدأ السويسري جياني إنفانتينو الاثنين أول أيام عمله كرئيس جديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمشاركة في مباراة ودية جمعت نجوم سابقين وحاليين بمقر الاتحاد في زيورخ.

وشارك في المباراة قائدا منتخبي إسبانيا والبرتغال السابقين، فرناندو هييرو ولويس فيجو على الترتيب، اللذين دعما السويسري خلال حملته التي سبقت انتخابات رئاسة الفيفا يوم الجمعة الماضي.

وكان هييرو وفيجو أول من قاما بتحية إنفانتينو لدى وصوله لمقر الفيفا.

وشارك في المباراة أيضا نجوم سابقون أمثال الإسبانيين كارليس بويول وميشيل سالجادو، والإيطاليين فابيو كانافارو وباولو مالديني، والهولندي كلارينس سيدورف والأوكراني أندري شيفشينكو والفرنسي روبرت بيريز.

كما حضر اللقاء اللاعبات جوليا سيميتش (فولفسبورج) وكيلي سميث (أرسنال) وميلان ليوبولز (بايرن ميونخ)، حيث تبادل إنفانتينو معهن أطراف الحديث، مثلما فعل أيضا مع المدرب الإيطالي فابيو كابيلو.

وصرح إنفانتينو في أول أيام عمله كرئيس للفيفا، حيث استقبل أيضا تهنئة أخرى جديدة من منافسه الرئيس في الانتخابات السابقة، البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة "أشعر بشغف كبير، إنه أمر رائع. أشعر بالفخر ولكن أيضا بالتواضع، كأي إنسان لدي مشاعر كثيرة مختلطة".

وانتخب إنفانتينو (45 عاما) يوم 26 الماضي كتاسع رئيس للفيفا خلال الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد في زيورخ، بعد حصوله على 115 صوتا في الجولة الثانية من التصويت، والتي كان يحتاج فيها للأغلبية البسيطة، مقابل 88 صوتا للشيخ سلمان، فيما حصل الأمير الأردني علي بن الحسين على أربعة أصوات، ولم يحصل الفرنسي جيروم شامبين على أي صوت.

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