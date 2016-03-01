' أقيلوا أرسين فينجر إذا ما فاز ليستر أو توتنام بالدوري '

طالب بول ميرسون لاعب أرسنال السابق بإقالة أرسين فينجر مدرب الفريق الحالي في حالة خسارة لقب الدوري الإنجليزي لصالح توتنام أو ليستر سيتي.

وكان أرسنال قد سقط أمام مضيفه مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-2 ويحتل المدفعجية حاليا المركز الـ3 برصيد 51 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليستر سيتي.

وصرح ميرسون لـ"سكاي سبورتس" قائلا:"إذا لم يفز مانشستر سيتي أو ليستر أو توتنام بالدوري ليستمر أرسين مع أرسنال".

وتابع اللاعب الفائز مع أرسنال بلقب الدوري مرتين "حينما تخبر جماهير الفريق الوفية في بداية الموسم أن أرسنال ليس في حاجة لضم أي لاعبين جدد في بداية الموسم، ثم تخسر الدوري أمام ليستر أو توتنام، لا أري كيف يمكنك تفسير الأمر لهم".

ويستضيف أرسنال غدا الأربعاء نظيره سوانزي سيتي ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.