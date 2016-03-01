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عبر رسائل ' واتساب ' .. رونالدو يعتذر لزملائه في ريال مدريد

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عبر رسائل ' واتساب ' .. رونالدو يعتذر لزملائه في ريال مدريد عبر رسائل ' واتساب ' .. رونالدو يعتذر لزملائه في ريال مدريد

اعتذر كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد لزملائه في الفريق خلال التدريبات وحاول أن يوضح تصريحاته عقب الخسارة في دربي العاصمة ضد أتلتيكو مدريد.

وكان ريال مدريد قد خسر بنتيجة 1-0 أمام أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ26 مما أبعد ريال مدريد عن المنافسة على اللقب، وأوضح رونالدو عقب المباراة أن زملائه أقل منه في المستوى ولا يقاتلون من أجل الفريق (طالع التصريحات) قبل أن يوضحها لاحقا (طالع توضيح رونالدو).

وحسب تقرير نشرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن البرتغالي قد اجتمع بسيرخيو راموس قائد الفريق لمناقشة تصريحاته والاعتذار عما بدر منه.

وورد بالتقرير أن الثنائي ناقش المشكلة عبر رسائل على برنامج "واتساب"، وأرسل النجم البرتغالي رسائل لجميع زملائه في الفريق وأوضح أن تصريحاته قد فهمت بطريقة خاطئة كليا.

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