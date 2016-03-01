محافظ الجيزة : غرامات تأخير يومية على الشركة المنفذة لتوسعة “فيصل”

أنذرت محافظة الجيزة الشركة المنفذة لأعمال تطوير وتوسعة شارع الملك فيصل “المرحلة الثالثة” بفسخ التعاقد وذلك لتباطؤ الشركة فى أعمال التطوير والتوسعة والإخلال ببنود التعاقد المتفق عليها مع المحافظة.

صرح بذلك اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع وما تم إنجازه بحضور المهندس إبراهيم فرج وكيل وزارة الإسكان.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة وفق بنود التعاقد مع الشركة المنفذة والالتزام بالمواعيد المقررة وتوقيع غرامات تأخير على الشركة المنفذة نظرا للتراخى فى التنفيذ.. وأكد على تشكيل لجنة إشرافية من كلية الهندسة جامعة القاهرة لمراجعة الأعمال المنفذة للتأكد من تطبيق كافة المواصفات المتفق عليها وفقا للتعاقد.

من جانبه، قال وكيل الوزارة إن “المرحلة الثالثة لتطوير وتوسعة الملك فيصل تبلغ طولها 3كم بدءا من إدارة الهرم التعليمية وحتى شارع أحمد كامل”.

وأضاف أنه “يجرى العمل حاليا فى المسافة من سور الأبنية التعليمية وحتى شارع العشرين بطول 1.2 وتم عمل توسعة على جانبى الطريق بإزالة الأرصفة وتقليل عرض الجزيرة الوسطى لتصبح عرض 2 م، كما تم الانتهاء من كافة الأعمال التكميلية من عمل بردورات بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق وتم الانتهاء أيضا من أعمال مد وتركيب بالوعات المطر وتركيب بلاط الإنترلوك، وكشط كامل لمسطح الإسفلت ووضع طبقة الأساس فى أماكن التوسعة الموجودة بالجزيرة الوسطى على جانبى الطريق”.

وتابع أن “أعمال التطوير والتوسعة تبلغ متوسطها وفق مسار الشارع من 10.5 إلى 14م فى الاتجاه الواحد والجزيرة الوسطى لا تتعدى 2م2 والرصيف لا يزيد على 2م وتم إلغاء مواقف انتظار السيارات الذى تم تنفيذه فى المرحلة الثانية لزيادة وضم المساحة إلى الشارع لتوفير أعلى قدر من السيولة المرورية”.

أ ش أ