مباشر مؤتمر يول – الأهلي هو ' الشئ الخاص ' الذي جعلني أعود للتدريب

انطلق المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الهولندي مارتن يول كمدير فني للأهلي.

وكان المدرب الهولندي قد وصل أمس الاثنين إلى القاهرة من أجل تولي المهمة رسميا. (طالع التفاصيل والصور والفيديو).

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمؤتمر تقديم المدرب الهولندي بمقر النادي بالجزيرة.

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يول: أتيت لإسعاد جمهور الأهلي

يول: قبولي لعرض الأهلي كان سهل جدا .. رئيس النادي أبلغني بالعرض وقال لي "لازم نفوز بكل البطولات.. لو الأهلي عاد للبطولات ستستمر معنا، لازم نفوز بدوري الابطال والدوري ولو حدث هذا هتستمر معنا" .. وأنا قلت له لو نجحت سنستمر معا لأطول فترة.

يول: في انجلترا قالوا لي إن الاهلي يملك 40 مليون مشجع ثم سمعت أنهم 50 مليون ولما وصلت مصر قالوا لي إنهم 70 مليون.

يول: لي شرف أني فرد من أسرة الأهلي.. استقبلوني بطريقة رائعة ولم أواجه أي مشكلة.. تحدثت مع الفريق المعاون وشعرت أنهم مثل أولادي أما زيزو فهو مثل والدي.

مارتن يول: أفضل الكلام بالهولندي رغم إجادتي للإنجليزي والألماني.

مارتن يول: التقيت برئيس النادي وهو شخص رائع وهو مع وكيلي محمد الحبشي أقنعاني بتدريب الأهلي.

مارتن يول: في الأسبوع الماضي تلقيت عرضين من مصر وفضلت الأهلي.. تحدثت مع زوج ابنتي الذي عمل بمصر 8 اشهر وسألته عن رأيه في مصر والاهلي ثم اتخذت قراري.

زيزو: اجتماع عقب المؤتمر مع مارتن يول ثم اجتماع آخر مع محمود طاهر ثم السفر للإسكندرية

زيزو: سنتفق مع مارتن يول على أسلوب إدارة المبارتين المقبلتين.. سأقود مباراة غدا أمام بتروجيت ثم سأجتمع بيول للاتفاق على من يدير مباراة المقاصة واذا كان سيديرها بمفرده أم بمعاونتي.

زيزو: سيكون هناك جلسة عقب المؤتمر لشرح بعض الأمور للمدرب الهولندي.. وانا لي دعوة بالإدارة لكن لا علاقة لي بالفنيات.

زيزو: سوف أعود إلى ممارسة مهامي كمدير للقطاع وصلاحياتي على الفريق الاول هي نقديم الخدمات عن طريق سيد عيد الحفيظ مدير الكرة.

عبد العزيز عبد الشافي: تحياتي للجميع، ونرحب بمارتن يول العالمي في الأهلي وهو صاحب خبرات وفكر عالي يتناسب مع كيان الأهلي وسنحقق معه نتائج قوية وسيمثل إضافة للاهلي وامتداد للمدربين الكبار الذين دربوا الأهلي منذ سنة 60 وهو يتعامل مع كرة القدم بفن وعلم.