مران الأهلي – حضور مارتن يول.. وإصابة متعب

حضر مارتن يول إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة لمتابعة مران الفريق الثلاثاء الذي يستعد من خلاله لمواجهة بتروجيت الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

وكان المدرب الهولندي قد وصل أمس الاثنين إلى القاهرة من أجل تولي المهمة رسميا. (طالع التفاصيل والصور والفيديو).

وبدأ أيضا أسامة عرابي مهام عمله في الجهاز الفني الجديد للقلعة الحمراء الذي سيقوده المدرب الهولندي.

وألقى المدرب الحالي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" محاضرة نظرية لاعبين قبل انطلاق المران الذي شهد مشاركة مؤمن زكريا بعد غيابه الاثنين بسبب المرض.

وشارك رمضان صبحي بشكل طبيعي في المران بعد إصابته خلال تدريبات الإثنين وأصبح جاهزا لمواجهة الفريق البترولي.

وكان رمضان أكثر من يستعرض مهاراته خلال المران الذي شهد حماسا كبيرا تحت أنظار يول.

وتدرب الثنائي أحمد الشيخ ووليد سليمان بجدية كبيرة فيما دخل كل من أحمد فتحي وماليك إيفونا وعمرو جمال ومسعد عوض ورمضان صبحي في تحدي ركلات ترجيح.

وواصل الحارس الأساسي شريف إكرامي تدريباته التأهيلية بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وغادر متعب المران بعد شعوره بآلام في القدم.

ويسعى الأهلي للفوز أمام الفريق البترولي بعد 3 تعادلات متتالية قلصت الفارق بينه في الصدارة وبين الزمالك حامل اللقب إلى 3 نقاط فقط.