وزير التعليم العالى: أنا تعبت من الإعلام مش من الشغل

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى إنه يعانى كثيرا من الأخبار المغلوطة التى يتم نشرها بوسائل الإعلام، والتى تأخذ جزء كبير من وقته لتصحيحها، قائلا: "أنا تعبت من الإعلام مش من الشغل".

وأضاف الشيحى، خلال مؤتمر الإعلام العربى ومواجهة الاٍرهاب" الذى تنظمه أكاديمية الشروق أن هناك نسبة كبيرة من الإعلام المحترم الذى يحرص على نقل المعلومة السليمة للقراء، لافتا إلى أن وسائل الإعلام عليها دور كبير خلال الفترة القادمة لموجهة التطرّف والاٍرهاب.

وأشار الشيحى إلى أن الوزارة ستطلق بعد غدا الخميس 4 مبادرات لتشجيع الشباب على الابتكار فى كافة المجالات، مطالبا وسائل الإعلام بإلقاء الضوء على هذه المبادرات لتشجيع الشباب.

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