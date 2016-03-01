أخبار عاجلة

التعليم: المدارس المحيطة بكنيسة ماري جرجس لم تشهد أي خسائر -
بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا -
برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية -
الأزهر: تفجير كنيسة طنطا «عمل جبان» يستهدف الفوضى -
مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين -
«التحرير» تكشف كواليس نجاة الأنبا بولا من تفجير «مارجرجس» بطنطا -
الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا -
«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي -
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التعليم العالى: أنا تعبت من الإعلام مش من الشغل

Google+ Print
وزير التعليم العالى: أنا تعبت من الإعلام مش من الشغل وزير التعليم العالى: أنا تعبت من الإعلام مش من الشغل
أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى إنه يعانى كثيرا من الأخبار المغلوطة التى يتم نشرها بوسائل الإعلام، والتى تأخذ جزء كبير من وقته لتصحيحها، قائلا: "أنا تعبت من الإعلام مش من الشغل".

وأضاف الشيحى، خلال مؤتمر الإعلام العربى ومواجهة الاٍرهاب" الذى تنظمه أكاديمية الشروق أن هناك نسبة كبيرة من الإعلام المحترم الذى يحرص على نقل المعلومة السليمة للقراء، لافتا إلى أن وسائل الإعلام عليها دور كبير خلال الفترة القادمة لموجهة التطرّف والاٍرهاب.

وأشار الشيحى إلى أن الوزارة ستطلق بعد غدا الخميس 4 مبادرات لتشجيع الشباب على الابتكار فى كافة المجالات، مطالبا وسائل الإعلام بإلقاء الضوء على هذه المبادرات لتشجيع الشباب.

وزيرة التعاون الدولى من طوكيو: نتفاوض مع اليابان لزيادة المنح التعليمية

وزير التعليم العالى يحيل شكوى أستاذ لغة فرنسية للتحقيق

أزمة بين وزير التعليم العالى وجابر نصار لانتداب أستاذ دون الرجوع للجامعة

التعليم العالى تشكل لجان لفحص الأوضاع المالية والإدارية لـ22 معهدا خاصا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365