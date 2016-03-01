فريد خميس:"السجادة الحمراء" من سوق الكانتو المتر بـ5 جنيهات

كشف محمد فريد خميس، مؤسس أكاديمية الشروق، عن سر السجادة الحمراء التى سارت عليها سيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحه لمشروعات بمدينة 6 أكتوبر والتى يتم شراءها من سوق الكانتو بسعر يتراوح ما بين 5 جنيهات لـ11 جنيها للمتر وهى عبارة عن لباب ويتم صناعتها من بواقى السجاد ويتم إضافة لون لها.

وأضاف خميس خلال مؤتمر "الإعلام العربى ومواجهة الإرهاب" الذى تنظمه أكاديمية الشروق، وذلك بحضور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، أن سبب الأزمة هو عدم تمهيد الطريق الذى كانت ستسير عليه سيارة الرئيس فقرر أحد المسئولين إلقاء طبقة من الزيت، وفوجئوا بأن الطبقة لن تجف فأراد مسئول آخر حل الأزمة من خلال وضع هذا النوع الردىء من السجاد وصورتها بعض وسائل الإعلام على أنه إهدار للأموال.

وقال خميس إن ثورة 25 يناير ما هى إلا انتفاضة قام بها من لا وظيفة له ولم يجد مأوى ولا مأكل، مؤكدا أنه أول من حذّر من ثورة جياع منذ أكثر من 5 سنوات، لافتا إلى أن الإرهاب له ساقين الأول هو الفقر والثانى هو المعرفة الخاطئة لصحيح الأديان.

وأضاف خميس أنه ضد خصخصة الإعلام قائلا "سانتحر لو تم بيع ماسبيرو أو الأهرام أو الأخبار لان إللى بيشتروا مش مصريين وهدفهم القضاء على تاريخنا".

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