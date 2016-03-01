الرئيس السيسي يشيد بلاعب السومو المصري شعلان ويثني على روحه الوطنية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بلاعب السومو المصري الشهير عبد الرحمن شعلان وما أحرزه من تقدم على الصعيد الرياضي بما يجعله نموذجاً مشرفاً لمصر في اليابان، وذلك خلال لقائه به بمقر إقامته بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أثنى على الروح الوطنية التي يتمتع بها اللاعب المصري المقيم في اليابان، إذ يحرص دوماً على تعريف الشعب الياباني والأوساط الرياضية اليابانية بمصر وحضارتها العظيمة، وتاريخها الثري، وما تتمتع به من تنوع حضاري.

وأضاف المتحدث الرسمي إن الرياضي المصري أعرب عن شكره وتقديره للسيد الرئيس، معتبراً أن لقاءه بالرئيس يعد تكريماً له ولما حققه من إنجاز، كما يأتي كدافع له على بذل المزيد من الجهد من أجل مواصلة رفع اسم مصر عالياً والتعريف بحضارتها والترويج السياحي لها في مختلف المحافل الرياضية والأوساط الشعبية باليابان، وأكد اللاعب المصري اعتزازه بمصر، منوهاً بأن كونه مصرياً يُعد من دواعي فخره.

ويعد عبد الرحمن شعلان أصغر لاعب سناً في تاريخ رياضة السومو يصل إلى المرتبة العُليا فيها، وأضحى يتمتع بشهرة واسعة في اليابان حيث يطلق عليه مصارع السومو أوسونا آراشي (عاصفة الصحراء).

أ ش أ