القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير جزيرة سامراء من (داعش)

شرعت قيادة عمليات سامراء العراقية بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين وإشراف قيادة العمليات المشتركة في عملية عسكرية واسعة لتحرير جزيرة غرب سامراء صباح اليوم الثلاثاء من 3 وعلى مرحلتين، لتطهير جزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأوضح مصدر عسكري أن القوات بدأت العملية العسكرية انطلاقا من المحور الشمالي باتجاه مكيشيفة والمحور الوسطي هو منطقة الشريف عباس، أما المحور الجنوبي فهو بمنطقة”التعاون”، وتشارك بالعملية جميع القطعات العسكرية تحت قيادة عمليات سامراء والشرطة الاتحادية وقوات التدخل السريع بدعم من فصائل “الحشد الشعبي”، وبإسناد جوي من طيران القوة الجوية والجيش العراقي.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء عماد الزهيري إن “دفاعات مسلحي داعش انهارت مع تقدم القوات المسلحة العراقية في غرب جزيرة سامراء”.. مشيرا إلى أن القوات تمكنت من تفجير ثلاث سيارات ومفرزة “هاون” وقتل العديد من مسلحي داعش.

ودمرت دبابة عراقية من نوع “ابرامز” شاحنة مفخخة حاولت الهجوم على القوات المتقدمة في المحور الجنوبي للعمليات العسكرية غرب جزيرة سامراء.. كما تم قصف أحد المنازل الذي يتخذه عناصر التنظيم ملاذا لهم في المحور الجنوبي أثناء تقدم القطعات العسكرية وتمكنت من قتل 5 إرهابيين.

أ ش أ