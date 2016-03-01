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ضبط 19عاطلا بحوزتهم 21 كيلو بانجو و1104 أقراص مخدرة بالقليوبية

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ضبط 19عاطلا بحوزتهم 21 كيلو بانجو و1104 أقراص مخدرة بالقليوبية ضبط 19عاطلا بحوزتهم 21 كيلو بانجو و1104 أقراص مخدرة بالقليوبية
تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 19 عاطلا بحوزتهم 21 كيلو بانجو و1104 أقراص مخدرة وحشيش وهيروين تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث عن ضبط 19عاطلا بحوزتهم 21 كيلو بانجو و1104 أقراص مخدرة وحشيش وهيروين فى حملة شنتها ضباط مباحث مراكز وأقسام المديرية، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


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