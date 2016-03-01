تأجيل دعوى منع عبد الحليم قنديل من السفر لـ26 إبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، لإلغاء قرار منعه من السفر لجلسة 26 إبريل المقبل للاطلاع.

اختصم قنديل فى دعواه التى حملت رقم 23664 لسنة 70ق، كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والنائب العام، مؤكدا أن قرار منعه من السفر مخالف للقانون والدستور، ومقيد لحقه فى حرية التنقل .

وأوضح الكاتب الصحفى فى دعواه أنه فوجئ فى شهر أغسطس الماضى، خلال استعداده للسفر لإحدى الدول العربية، بقرار منعه، بناءً على طب قاضى التحقيق فى قضية "إهانة السلطة القضائية" فى يناير 2014، مشيرا إلى أنه سبق أن تظلم على قرار قاضى التحقيق، وألغته محكمة الجنايات.

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- القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلغاء قرار منع عبد الحليم قنديل من السفر