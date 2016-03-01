وزير الداخلية يكرم مواطنا ساهم فى ضبط مسجل خطر

كرم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية مواطنا لمساهمته الإيجابية فى ضبط أحد المسجلين.

بدأت الواقعة أثناء استقلال ملازم أول من قوة مديرية أمن الشرقية لسيارته الخاصة، متجهاً إلى عمله وبصحبته نجله بالطريق الفرعى الزراعى طحلة بردين عزبة صيام، استوقفه مجهولون يستقلون مركبة "توك توك"، وقاموا تحت تهديد السلاح النارى بالاستيلاء على سيارته وحقيبة اليد الخاصة بنجله وفروا هاربين، وتصادف فى تلك الأثناء مرور المواطن محمد محمد يونس- بسيارته الخاصة، وقام باصطحاب الضابط ومطاردة الجناة، وأثناء ذلك أطلق المتهمون بعض الأعيرة النارية صوب السيارة، وأصابت إحداها إطارها الخلفى، وأمكن ضبط التوك توك وبداخله أحد الجناة، بالفحص تبين أنه يدعى"سعيد . م "سائق، مقيم القنايات، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ، وبحوزته (حقيبة اليد والهاتف المحمول الخاص بنجل الضابط).. وفر باقى المتهمون عقب تخليهم عن السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى الجناة، هذا وقد وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكريم المواطن لمبادرته الإيجابية وتعاونه فى إلقاء القبض على أحد الجناة.

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